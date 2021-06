Can Yaman e Diletta Leotta: storia finta? (Di sabato 26 giugno 2021) Can Yaman e Diletta Leotta finalmente insieme in Turchia? Il divo turco ha fatto le presentazioni della sua fidanzata a mamma Guldem e quest’ultima chiama addirittura “figlia” la conduttrice sportiva? Insomma, da ignorarla a chiamarla, dopo tre ore, figlia non sembra tutto un po’ esagerato e forzato? Poi, perché due non hanno mai foto di baci, ma solo pose costruite? Sono tanti i dettagli che molti utenti hanno notato. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 giugno 2021) Canfinalmente insieme in Turchia? Il divo turco ha fatto le presentazioni della sua fidanzata a mamma Guldem e quest’ultima chiama addirittura “figlia” la conduttrice sportiva? Insomma, da ignorarla a chiamarla, dopo tre ore, figlia non sembra tutto un po’ esagerato e forzato? Poi, perché due non hanno mai foto di baci, ma solo pose costruite? Sono tanti i dettagli che molti utenti hanno notato. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman per conoscere la suocera #canyaman - VanityFairIt : La presentatrice di Dazn, che nei mesi scorsi aveva rimandato il viaggio facendo sorgere qualche dubbio sulla solid… - CallmeChenoa : @FrancaElisa3 @hadicassius @_DAGOSPIA_ E' talmente gay che ti dedica questa erezione che è riuscito a mascherare gi… - antoninacalabr1 : @Valenti40905251 Chiunque segue Can Yaman e lo conosce ha capito,quanto sia coinvolto e perdutamente innamorato,di… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Diletta Leotta e Can Yaman in Turchia: ma qualcosa non torna Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra Diletta Leotta ed il fidanzato Can Yaman, e per quale motivo qualcosa sembra non tornare. La loro relazione da quando è iniziata è sempre stata al centro del gossip e davvero molto chiacchierata, stiamo parlando di Diletta Leotta e ...

Belen Rodriguez non si accontenta, lo rifarà subito dopo la gravidanza: la conferma Can Yaman nei guai seri. Il gesto che l'ha condotto in Tribunale: cosa non sapete sull'attore Ed il palinsesto le lascia libero anche uno spazio per un altro programma, presumibilmente su Italia 1. ...

Can Yaman: litiga con il manager italiano Andrea Di Carlo TorreSette Can Yaman e Diletta Leotta: storia finta? Can Yaman e Diletta Leotta finalmente insieme in Turchia? Il divo turco ha fatto le presentazioni della sua fidanzata a mamma Guldem e quest’ultima ...

Giulia Salemi è la regina degli outfit estivi tutti da copiare Giulia Salemi, una delle influencer più in voga del momento, si è ormai affermata nel contesto italiano, soprattutto in quanto icona di stile. È stato grazie alla partecipazione al Grande Fratello vip ...

Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra Diletta Leotta ed il fidanzato, e per quale motivo qualcosa sembra non tornare. La loro relazione da quando è iniziata è sempre stata al centro del gossip e davvero molto chiacchierata, stiamo parlando di Diletta Leotta e ...nei guai seri. Il gesto che l'ha condotto in Tribunale: cosa non sapete sull'attore Ed il palinsesto le lascia libero anche uno spazio per un altro programma, presumibilmente su Italia 1. ...Can Yaman e Diletta Leotta finalmente insieme in Turchia? Il divo turco ha fatto le presentazioni della sua fidanzata a mamma Guldem e quest’ultima ...Giulia Salemi, una delle influencer più in voga del momento, si è ormai affermata nel contesto italiano, soprattutto in quanto icona di stile. È stato grazie alla partecipazione al Grande Fratello vip ...