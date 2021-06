65enne muore in spiaggia a Cagliari, è la quarta vittima in 24 ore (Di sabato 26 giugno 2021) Giornate al mare o ai laghi che diventano tragedie. Anche oggi in Sardegna il dramma di un sessantacinquenne che entra in acqua al Poetto di Cagliari e poi si accascia per un malore. Una morte che si somma... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 giugno 2021) Giornate al mare o ai laghi che diventano tragedie. Anche oggi in Sardegna il dramma di un sessantacinquenne che entra in acqua al Poetto die poi si accascia per un malore. Una morte che si somma...

GrifoRampante : 65enne muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine - Dome689 : RT @TgLa7: #Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine A Marina di Arbus, la vittima è un 65enne - Antonello_Nusca : RT @_DAGOSPIA_: TRAGEDIA IN SARDEGNA: 65ENNE MUORE DI INFARTO DOPO AVER SALVATO LA FIGLIA E DUE AMICHE CHE RISCHIAVA - _DAGOSPIA_ : TRAGEDIA IN SARDEGNA: 65ENNE MUORE DI INFARTO DOPO AVER SALVATO LA FIGLIA E DUE AMICHE CHE RISCHIAVA… - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine A Marina di Arbus, la vittima è un 65enne -