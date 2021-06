Uomini e Donne, è addio tra una coppia: dopo le accuse rompe il silenzio – VIDEO (Di venerdì 25 giugno 2021) dopo le accuse e settimane di silenzio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Davide Lorusso, ha deciso spiegare la propria versione: perché è finita la storia d’amore con Jessica Antonini dopo l’addio con Jessica Antonini e settimane di silenzio, Davide Lorusso, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza. In seguito alla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)lee settimane dil’ex corteggiatore di, Davide Lorusso, ha deciso spiegare la propria versione: perché è finita la storia d’amore con Jessica Antoninil’con Jessica Antonini e settimane di, Davide Lorusso, ex corteggiatore di, ha deciso di fare chiarezza. In seguito alla L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - FratellidItalia : ?? Noi stiamo con i nostri uomini e le nostre donne in divisa ?????????????? ?? Link: - ale_villarosa : Per “Commissario straordinario” #Draghi, lo chiamo così perché mi vergogno a chiamarlo premier, non esistono uomini… - salutegreen24 : Cresce in Italia il numero di nuovi casi l’anno di melanoma, un insidioso tumore della pelle. Nel 2020, rispetto al… - inutilvita : e sono sempre più convinta che valerie solanas potrà anche aver scritto ironicamente lo scum manifesto ma nella sua… -