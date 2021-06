Trecate | incendio in un’abitazione | messe in sicurezza l’intera area

(Di venerdì 25 giugno 2021)– Alle 16 circa del 24 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti a, in via Verdi, perabitazione. La squadra della sede centrale, supportata dall’Autobotte e dall’Autoscala, ha domato l’che aveva interessato una porzione del tetto. Gli operatori hanno posto in. Non si registrano feriti. L'articolo L'Opinionista.

L'intervento dei pompieri Una squadra della Centrale dei vigili del fuoco di Novara con Autobotte e Autoscala è intervenuta in via Verdi averso le ore 16 di ieri per unin un'...Unnell'area industriale di, in provincia di Novara, ha visto alzarsi nei giorni scorsi un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.TRECATE - Alle 16 circa del 24 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti a Trecate, in via Verdi, per incendio abitazione. La squadra della sede ...