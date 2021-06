The Deep House: l'horror girato sul fondo di un lago sarà distribuito da Blumhouse (Di venerdì 25 giugno 2021) The Deep House, un horror incentrato su due youtuber che scoprono una casa infestata sul fondo di un lago sarà distribuito da BlumHouse. The Deep House, un horror incentrato su una casa infestata adagiata sul fondo di un lago, diretto dai registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury è stato acquisito da BlumHouse e arriverà sulla piattaforma Epix. Il duo di registi francesi, meglio conosciuti per Livid e Leatherface, hanno deciso di tuffarsi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021) The, unincentrato su due youtuber che scoprono una casa infestata suldi unda Blum. The, unincentrato su una casa infestata adagiata suldi un, diretto dai registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury è stato acquisito da Blume arriverà sulla piattaforma Epix. Il duo di registi francesi, meglio conosciuti per Livid e Leatherface, hanno deciso di tuffarsi ...

