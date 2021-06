Sparatoria in pieno giorno nel napoletano, uomo in sella allo scooter apre il fuoco contro la moglie (Di venerdì 25 giugno 2021) Spara alla ex moglie che era al ristorante con il nuovo compagno, far west davanti a Pompei. Attimi di terrore quelli vissuti poco dopo mezzogiorno, da turisti e residenti che sostavano nei pressi degli scavi. Sparatoria in città Due uomini in sella a uno scooter, con casco integrale, hanno sparato dei colpi di pistola, dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Spara alla exche era al ristorante con il nuovo compagno, far west davanti a Pompei. Attimi di terrore quelli vissuti poco dopo mezzo, da turisti e residenti che sostavano nei pressi degli scavi.in città Due uomini ina uno, con casco integrale, hanno sparato dei colpi di pistola, dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

