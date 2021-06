Si tuffa per salvare la figlia e un'amica e muore in Sardegna (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Si chiamava Fernando Porcu, 60 anni di Villamar (Medio Campidano), ed era un operaio, l'uomo morto nel pomeriggio in Sardegna, dopo essersi tuffato in mare per salvare la figlia tredicenne e un'altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e in base alle testimonianze raccolte fra i pochi bagnanti, l'uomo è entrato in acqua davanti alla spiaggia di Gutturu de Flumini, ad Arbus (Sud Sardegna), nel tentativo di raggiungere la figlia e un'amichetta nel mare agitato. Ma si è sentito male quasi subito ed è stato ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Si chiamava Fernando Porcu, 60 anni di Villamar (Medio Campidano), ed era un operaio, l'uomo morto nel pomeriggio in, dopo essersito in mare perlatredicenne e un'altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e in base alle testimonianze raccolte fra i pochi bagnanti, l'uomo è entrato in acqua davanti alla spiaggia di Gutturu de Flumini, ad Arbus (Sud), nel tentativo di raggiungere lae un'amichetta nel mare agitato. Ma si è sentito male quasi subito ed è stato ...

