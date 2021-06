Serie C, Sambenedettese: Donati è il nuovo tecnico (Di venerdì 25 giugno 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Novità in casa Sambenedettese . Il club rossoblù ha comunicato di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Sandro Porchia , oltre ad aver confermato come allenatore ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Novità in casa. Il club rossoblù ha comunicato di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Sandro Porchia , oltre ad aver confermato come allenatore ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Sambenedettese: Donati è il nuovo tecnico: Insieme a lui anche il neo diesse Sandro Porchia: per entrambi… - Mediagol : Serie C, Porchia e Donati alla Sambenedettese: l’ex Palermo è il nuovo allenatore - ILOVEPACALCIO : Serie C UFFICIALE Sambenedettese, il nuovo ds è Sandro Porchia: guida tecnica a Massimo Donati - Ilovepalermocalcio - settalese : RT @Samb_Calcio: Il presidente Roberto Renzi, a nome di tutta l'A.S. Sambenedettese, intende congratularsi con il Porto d'Ascoli Calcio per… - alberto02259892 : RT @Samb_Calcio: Il presidente Roberto Renzi, a nome di tutta l'A.S. Sambenedettese, intende congratularsi con il Porto d'Ascoli Calcio per… -