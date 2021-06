Salernitana | depositato il trust | è ufficiale Il comunicato del club

Advertising

GioFabbri : Depositato in FIGC il trust che dovrà amministrare la Salernitana. Il capo del trust è l'ex-generale della Guardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana depositato

la Città di Salerno

Bilotti, deputatadel Movimento 5 Stelle e componente dell'Intergruppo parlamentare per ... è stato illustrato il Disegno di legge per l'artigianato tradizionalein Senato, che ...La posizione della Fit Cisl Salerno al fianco dei lavoratori e della comunitàchiede a ... si è attivata, verificandone la fattibilità, affinché potesse essereun emendamento al ...La Salernitana annuncia il trust depositato alla FIGC: ecco il comunicato del club campano che si avvia alla cessione del club La Salernitana annuncia ufficialmente di aver depositato il trust. Il com ...Il tempo stringe (domani la deadline) e resta tuttora irrisolto il nodo cessione in casa Salernitana. Secondo Il Sole 24 Ore sarebbe.