Ronaldo fenomeno anche sui social | nessuno come lui – VIDEO

(Di venerdì 25 giugno 2021) Cristianoirraggiungibilesui: taglia il traguardo dei 300 milioni di followers su Instagram –Cristianoè irraggiungibilesui. Dopo la conquista del primato in coabitazione con Ali Daei per i gol internazionali (109) raggiunge un’altra pietra miliare che lo mette al vertice mondiale. Il campione della Juventus tocca quota 300 milioni di followers su Instagram, affermando ancora una volta il primato di persona più seguita al mondo: «Che numero fantastico, grazie a tutti per il supporto Sempre!», il suo ...

Gentilin è andato a vivere con la sua famiglia a Rio de Janeiro quando aveva appena un anno , ha giocato a calcio a 11 nel São Cristóvão, la squadra dove ha mosso i primi passiil, ...intanto, da vero professionista, non si lascia intimidire dalle voci e rimane concentrato sugli Europei 2020 che sta disputando alla grande con il suo Portogallo. Km percorsi? Tra i primi 100 ...Cristiano Ronaldo irraggiungibile anche sui social: taglia il traguardo dei 300 milioni di followers su Instagram – VIDEO Cristiano Ronaldo è irraggiungibile anche sui social. Dopo la conquista del pr ...Il futuro di Paulo Dybala fa discutere da mesi. Ora in casa Juventus è in programma la decisione finale: non si aspetta più Cristiano Ronaldo Paulo Dybala al centro dei pensieri della Juventus. L’atta ...