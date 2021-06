Riforma fiscale: flat tax e patrimoniale i veri nodi da sciogliere (Di venerdì 25 giugno 2021) Tra le misure nella prima bozza della Riforma fiscale, vi sono la flat tax e la patrimoniale. Si tratterà anche la riduzione dell’IRPEF Ridurre l’IRPEF per i contribuenti della terza fascia di reddito, superare l’IRAP e istituire un nuovo Patto fiscale con i cittadini. Questi alcuni dei punti al centro della prima bozza di proposta di Riforma fiscale avanzata dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Prima, abbiamo avuto l’indagine conoscitiva IRPEF condotta nei mesi scorsi. Il documento di 21 pagine è ancora “assolutamente preliminare e incompleto” fa sapere ... Leggi su zon (Di venerdì 25 giugno 2021) Tra le misure nella prima bozza della, vi sono latax e la. Si tratterà anche la riduzione dell’IRPEF Ridurre l’IRPEF per i contribuenti della terza fascia di reddito, superare l’IRAP e istituire un nuovo Pattocon i cittadini. Questi alcuni dei punti al centro della prima bozza di proposta diavanzata dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Prima, abbiamo avuto l’indagine conoscitiva IRPEF condotta nei mesi scorsi. Il documento di 21 pagine è ancora “assolutamente preliminare e incompleto” fa sapere ...

Advertising

AlbertoBagnai : In aula dei gruppi per discutere la bozza di relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sull’IRPEF (aka “riform… - fattoquotidiano : La 'bozza' della riforma fiscale è di appena 21 pagine, dentro si delineano una pioggia di tagli alle tasse sulle… - borghi_claudio : Volete davvero parlare di riforma fiscale? Pronti. Cominciamo a far passare il principio che ci possono essere ta… - 04_remo : RT @fattoquotidiano: La 'bozza' della riforma fiscale è di appena 21 pagine, dentro si delineano una pioggia di tagli alle tasse sulle soc… - aciapparoni : RT @aciapparoni: Ancora con questa storia della #patrimoniale: in Italia già c'è, Monti l'ha triplicata nel 2011, poi nessuna modifica spos… -