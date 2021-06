Omofobia, genitori: “abuso didattico in scuola Pisa su gender ma preside non risponde” (Di venerdì 25 giugno 2021) Continuano le denunce di presunti abusi didattico educativi in diverse scuole italiane, in particolare durante l’ora di educazione civica sul tema gender e ddl Zan. Sotto i riflettori l’istituto comprensivo Niccolò Pisano, a Pisa dove in una prima e terza media, durante l’ora di educazione civica, l’insegnante ha proiettato il monologo del rapper Fedez del primo maggio, per parlare di ddl Zan e transgender. Sulla vicenda, sollecitata da un gruppo di genitori allarmati dalla presunta assenza di contraddittorio è intervenuta Giusy D’Amico, presidente dell’Associazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) Continuano le denunce di presunti abusieducativi in diverse scuole italiane, in particolare durante l’ora di educazione civica sul temae ddl Zan. Sotto i riflettori l’istituto comprensivo Niccolòno, adove in una prima e terza media, durante l’ora di educazione civica, l’insegnante ha proiettato il monologo del rapper Fedez del primo maggio, per parlare di ddl Zan e trans. Sulla vicenda, sollecitata da un gruppo diallarmati dalla presunta assenza di contraddittorio è intervenuta Giusy D’Amico,nte dell’Associazione ...

