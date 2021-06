Mr Wrong lezioni d’amore dal 28 giugno al 2 luglio anticipazioni (Di sabato 26 giugno 2021) Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore, con l’affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nelle puntate da Lunedì 28 giugno a Venerdì 2 luglio alle ore 14.45 su Canale 5. Speciale puntata il 28 giugno, che andrà in onda in prima serata sempre su canale 5. Mr Wrong L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mr Wrong lezioni d’amore dal 21 al 25 giugno ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 giugno 2021) Ledella soap turca Mr, con l’affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nelle puntate da Lunedì 28a Venerdì 2alle ore 14.45 su Canale 5. Speciale puntata il 28, che andrà in onda in prima serata sempre su canale 5. MrL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mrdal 21 al 25...

Advertising

PRosati1974 : RT @CanKalpli: Secondo promo Mr Wrong - Lezioni d'amore: Appuntamenti dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 e lunedì in prima serata ore 2… - CanKalpli : Secondo promo Mr Wrong - Lezioni d'amore: Appuntamenti dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 e lunedì in prima ser… - CanKalpli : Nuovo promo Mr Wrong - Lezioni d'amore che ci ricorda gli appuntamenti: Dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 e lun… - DolunayDreams : I HATE YOU I LOVE YOU ???? NEW PROMO DI MR WRONG LEZIONI D'AMORE ? LUNEDÌ SERA PREPARATE I FAZZOLETTI ????… - LinkaTv : E' iniziato Mr Wrong - Lezioni d'amore - P su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -