Mix di vaccini: più dubbi che certezze sul web (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ministero della Salute, su indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), ha deciso ufficialmente di non utilizzare più il vaccino di AstraZeneca per i più giovani, perciò nelle prossime settimane un milione di persone sotto ai 60 anni riceveranno la seconda dose di vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna. La somministrazione di vaccini realizzati con tecnologie differenti (AstraZeneca a vettore virale, Pfizer e Moderna con mRNA) si definisce "vaccinazione eterologa", una scelta che sta facendo discutere, anche in ambito scientifico e sanitario, perché comporta l'adozione di un protocollo diverso da quelli finora autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

