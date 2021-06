Milan, difesa con Odriozola in prestito dal Real. Affare Tonali alle battute finali (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano - Il tempo stringe e in casa rossonera si portano avanti operazioni su più fronti, tra rinnovi, riscatti e acquisti: tra poco meno di due settimane, infatti, la squadra di Stefano Pioli si ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 giugno 2021)o - Il tempo stringe e in casa rossonera si portano avanti operazioni su più fronti, tra rinnovi, riscatti e acquisti: tra poco meno di due settimane, infatti, la squadra di Stefano Pioli si ...

Advertising

Giorno_Milano : Milan, difesa con Odriozola in prestito dal Real. Affare Tonali alle battute finali - NuovoNando : RT @ciroaleroby3: ???? Per la difesa il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Bruce Harper della New Team. N.B. Questa notizia potrebbe esser… - tony62550278 : RT @ciroaleroby3: ???? Per la difesa il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Bruce Harper della New Team. N.B. Questa notizia potrebbe esser… - Er_ninazza : RT @ciroaleroby3: ???? Per la difesa il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Bruce Harper della New Team. N.B. Questa notizia potrebbe esser… - mrbingacm : RT @ciroaleroby3: ???? Per la difesa il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Bruce Harper della New Team. N.B. Questa notizia potrebbe esser… -