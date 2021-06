Meteo domani sabato 26 giugno: sole e caldo ma non ovunque (Di venerdì 25 giugno 2021) Meteo domani sabato 26 giugno: la giornata dovrebbe essere prevalentemente all’insegna del bel tempo con temperature elevate su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. La giornata di domani sabato 26 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 25 giugno 2021)26: la giornata dovrebbe essere prevalentemente all’insegna del bel tempo con temperature elevate su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. La giornata di26dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DPCgov : ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di risch… - Corriere : Caldo, cinque città con il bollino rosso: a Brindisi divieto di lavorare nei campi, ad ... - 11secon : #CRONACA Previsioni #meteo per domani, 26 Giugno. Fonte: Meteo AM Elaborazione video: 11' Link al filmato completo… - Clachica2La : RT @Corriere: Caldo, cinque città con il bollino rosso: a Brindisi divieto di lavorare nei campi, ad ... - tweetnewsit : METEO: domani 26 giugno clima estivo con tanto sole ma senza caldo eccessivo, possibili temporali su alcuni settori -