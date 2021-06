La star social Khaby Lame si racconta a Live In: mi sento un comico (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Tiktoker Khaby Lame, che recentemente ha superato come seguito altri big tra gli influencer come Chiara Ferragni, diventando un fenomeno da 77 mln di followers, è stato tra gli ospiti di Sky TG24 Live In Firenze. "Ho iniziato a dedicarmi ai video dopo essere rimasto in cassa integrazione e ho potuto dedicarmi così a ciò che mi piace veramente". "Nei miei video non parlo perché preferisco usare il linguaggio universale del corpo. Mi sento un comico perché ho iniziato durante la pandemia dalla mia cameretta a fare video che potessero fare ridere le persone in un momento difficile", si ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Tiktoker, che recentemente ha superato come seguito altri big tra gli influencer come Chiara Ferragni, diventando un fenomeno da 77 mln di followers, è stato tra gli ospiti di Sky TG24In Firenze. "Ho iniziato a dedicarmi ai video dopo essere rimasto in cassa integrazione e ho potuto dedicarmi così a ciò che mi piace veramente". "Nei miei video non parlo perché preferisco usare il linguaggio universale del corpo. Miunperché ho iniziato durante la pandemia dalla mia cameretta a fare video che potessero fare ridere le persone in un momento difficile", si ...

