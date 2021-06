Inter, azionariato popolare | L’attacco: “Un gruppo di vip!” (Di venerdì 25 giugno 2021) Novità importanti per quanto riguarda l’azionariato popolare nerazzurro con l’idea di Interspac: da venerdì 25 giugno online il sito, ecco L’attacco L’Inter ha dovuto attraversare mesi difficili a causa della… L'articolo Inter, azionariato popolare L’attacco: “Un gruppo di vip!” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 giugno 2021) Novità importanti per quanto riguarda l’nerazzurro con l’idea dispac: da venerdì 25 giugno online il sito, eccoL’ha dovuto attraversare mesi difficili a causa della… L'articolo: “Undi” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Azionariato Popolare - A tutti gli amici e le amiche interiste partecipate al sondaggio! Proviamoci… - CottarelliCPI : E' partita oggi l’iniziativa INTERSPAC per l’azionariato popolare e diffuso. Per l’Inter ma in realtà è un modello… - FBiasin : L'inutile sondaggio del martedì per capire che aria tira: a proposito dell'iniziativa di #Cottarelli, tu, tifoso d… - PaliilaP : RT @JulianRoss79: Sinceramente non capisco che fastidio vi dia l'iniziativa dell'azionariato popolare dei vip interisti. A me interessa il… - STnews365 : Inter, soldi in arrivo dai tifosi: i 40 vip che aderiscono. Al via il progetto di azionariato popolare. Cottarelli:… -