In giro per Cisterna per spendere soldi falsi: fermate tre persone (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel corso della mattinata 22 giugno, intorno alle ore 13:00, una pattuglia della Polizia locale ha proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre persone, due donne e un uomo. Nel corso delle verifiche è risultato che una delle donne avesse specifici precedenti penali per spendita di banconote false. Inoltre, a carico dell'uomo, un cittadino romeno di 25 anni, c'era una nota di rintraccio da parte della polizia tedesca. Le banconote false Grazie a dei controlli più approfonditi è risultato che i due, presso alcuni supermercati del luogo, fossero riusciti a piazzare le banconote false, ottenendo il resto delle esigue spese effettuata. I responsabili di ...

