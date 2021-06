Il lockdown non ha fermato il consumo di droga a Bergamo: più cannabis e cocaina che a Milano (Di venerdì 25 giugno 2021) Nella Bassa Bergamasca si continua a consumare più cannabis e cocaina che a Milano e cresce il consumo di eroina. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 giugno 2021) Nella Bassa Bergamasca si continua a consumare piùche ae cresce ildi eroina.

Advertising

borghi_claudio : Ma la Danimarca non era quella del lockdown severo e del tracciamento? Perchè vedo immagini di uno stadio pieno fin… - Giu9997 : ma un nuovo #LockDown ? non sto capendo nulla - Eraclanius : RT @PCatene: Non vedo l'ora di tornare in #Lockdown per poter stare nella mia cameretta tutto il giorno - brunoto85 : Non ne ha mai sbagliata una. Tira aria di #LockDown - CiranGuccini : RT @_EAHA_: Hai voluto andare in spiaggia quando ancora non era stata sanificata la sabbia? ora non lamentarti #Lockdown -