FEDEZ, per la seconda settimana “Mille” con Achille Lauro feat. Orietta Berti è #1 in FIMI (Di venerdì 25 giugno 2021) “Mille”, la canzone di FEDEZ e Achille Lauro feat. Orietta Berti domina la classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti per la seconda settimana consecutiva dal suo debutto. Il singolo, prodotto da d.whale, è già certificato disco d’oro, con oltre 27 milioni di stream, di cui 13 milioni dal video ufficiale. Il video di “Mille”, #2 nelle tendenze musicali di YouTube da più di una settimana, di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) “”, la canzone didomina la classifica/Gfk dei singoli più venduti per laconsecutiva dal suo debutto. Il singolo, prodotto da d.whale, è già certificato disco d’oro, con oltre 27 milioni di stream, di cui 13 milioni dal video ufficiale. Il video di “”, #2 nelle tendenze musicali di YouTube da più di una, di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una ...

