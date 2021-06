De Luca: “In Campania resta l’obbligo di mascherina all’aperto e divieto di vendita di alcolici dopo le 22. Ministero e Cts ipocriti” (Di venerdì 25 giugno 2021) In Campania resterà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto fino al 31 luglio e sarà introdotto il divieto di vendita per asporto di alcolici dopo le 22. È quanto ha deciso la Regione con una nuova ordinanza. Ad annunciarlo nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che non risparmia staffilate sparse al Cts, al commissario all’emergenza covid Francesco Figliuolo e al ministro della Salute Roberto Speranza. De Luca illustra le motivazioni dell’ordinanza regionale firmata proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Inresterà obbligatorio indossare lafino al 31 luglio e sarà introdotto ildiper asporto dile 22. È quanto ha deciso la Regione con una nuova ordinanza. Ad annunciarlo nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Vincenzo De, che non risparmia staffilate sparse al Cts, al commissario all’emergenza covid Francesco Figliuolo e al ministro della Salute Roberto Speranza. Deillustra le motivazioni dell’ordinanza regionale firmata proprio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'A Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi' - MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: 'Obbligo di mascherina all'aperto fino 31 luglio' #coronavirus - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'A Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi' - teleischia : CORONAVIRUS. DE LUCA: “IN CAMPANIA DAL 28, OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA” (SERVIZIO TV) -