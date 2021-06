Ddl Zan, Parolin a News Mediaset: 'Nessun tavolo tecnico con l'Italia, non è una materia da trattare insieme' (Di venerdì 25 giugno 2021) 'Nessun tavolo tecnico Italia - Vaticano per il ddl Zan e non so neppure se ci sarà questo tavolo perché di per sé non è una materia che dobbiamo trattare insieme', così il cardinale Pietro Parolin, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 giugno 2021) '- Vaticano per il ddl Zan e non so neppure se ci sarà questoperché di per sé non è unache dobbiamo', così il cardinale Pietro, a ...

Advertising

chedisagio : Ho trovato il compromesso con la Chiesa sul ddl zan. Riformulo l'emendamento : «È fatta salva la possibilità dell… - LaStampa : Sul Vaticano e il ddl Zan suor Alfieri attacca Fedez: “Riprenda in mano i libri, studi bene il Concordato e non dic… - VittorioSgarbi : Ci mancava il prete che durante la Messa fa propaganda ideologica a sostegno di una legge liberticida! - armin_hubeli : Non vorrei allarmarvi ma visto la veemenza per imporre il ddl Zan in Italia e quella dell’EU “in difesa delle “mino… - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: DDL Zan e Concordato, ecco perchè Draghi è stato fuorviante. -