Dal Veneto alla Locride, amore alla prima rima. Dj Krizoo racconta “Calabresi Destination”: la hit rap per ogni #CalabreseFiero [VIDEO] (Di venerdì 25 giugno 2021) Insieme ai rapper reggini Giuseppe Fazzari e Claudia Laganà (in arte Nemesi A.K.A. King Joe e KlaCat), il dj Veneto di origini tedesche ha creato un brano musicale in onore della Calabria: “è una terra meravigliosa, bisogna amarla e difenderla” Non capita tutti i giorni che un Veneto di origine tedesca scelga di trasferirsi al Sud Italia, ma una volta conosciuta la Calabria non ci ha pensato due volte ed ha preso questa decisione. Ha gli occhi commossi e la voce tremante per l’emozione quando parla di questa terra Christian Zuin, il dj classe 1986, che da pochi giorni ha lanciato la canzone “Calabresi Destination”. Il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) Insieme ai rapper reggini Giuseppe Fazzari e Claudia Laganà (in arte Nemesi A.K.A. King Joe e KlaCat), il djdi origini tedesche ha creato un brano musicale in onore della Calabria: “è una terra meravigliosa, bisogna amarla e difenderla” Non capita tutti i giorni che undi origine tedesca scelga di trasferirsi al Sud Italia, ma una volta conosciuta la Calabria non ci ha pensato due volte ed ha preso questa decisione. Ha gli occhi commossi e la voce tremante per l’emozione quando parla di questa terra Christian Zuin, il dj classe 1986, che da pochi giorni ha lanciato la canzone “”. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 28 e non 10 le vittime per il Covid registrate nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato è stato rettific… - PadovaCultura : RT @comunepadova: ?? Viene messa in scena, dal 28 giugno al 31 luglio al Teatro Verdi #Padova, con sei titoli prodotti e coprodotti dal Teat… - comunepadova : ?? Viene messa in scena, dal 28 giugno al 31 luglio al Teatro Verdi #Padova, con sei titoli prodotti e coprodotti da… - Travagliato : RT @TepaSport: L.R. Vicenza - Napoli 2-1 Carmignani sventa un attacco veneto con Macchi e Sormani in agguato ?? C'ero anch'io ... https://t… - TepaSport : L.R. Vicenza - Napoli 2-1 Carmignani sventa un attacco veneto con Macchi e Sormani in agguato ?? C'ero anch'io ...… -