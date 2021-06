Cgil: riconosciuto giusto inquadramento assistenti coop Itinera (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “Finalmente viene riconosciuto il giusto livello di inquadramento per gli assistenti specialistici della cooperativa Itinera”. E’ quanto afferma in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. “Nonostante il Presidente della cooperativa abbia rifiutato ogni accordo, facendosi forte dell’indicazione ricevuta dalle Centrali cooperative di negare il livello, abbiamo portato avanti la nostra vertenza e abbiamo interessato anche la Regione Lazio. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre, le lavoratrici e i lavoratori che svolgono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “Finalmente vieneillivello diper glispecialistici dellaerativa”. E’ quanto afferma in una nota ladi Roma e del Lazio. “Nonostante il Presidente dellaerativa abbia rifiutato ogni accordo, facendosi forte dell’indicazione ricevuta dalle Centralierative di negare il livello, abbiamo portato avanti la nostra vertenza e abbiamo interessato anche la Regione Lazio. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre, le lavoratrici e i lavoratori che svolgono ...

