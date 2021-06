Case della salute di Scilla e Siderno, Invitalia nomina responsabile procedimento (Di sabato 26 giugno 2021) L’Agenzia nazionale ha accettato l’atto di attivazione della procedura per l’affidamento degli interventi. Il presidente Spirlì: “Tappa decisiva per la conversione delle due strutture” L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) ha accettato l’atto di attivazione della procedura per l’affidamento degli interventi di riconversione funzionale degli ex ospedali di Scilla e Siderno, da destinare a Casa della salute. L’Agenzia ha dunque nominato – per le procedure di affidamento di servizi tecnici di ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) L’Agenzia nazionale ha accettato l’atto di attivazioneprocedura per l’affidamento degli interventi. Il presidente Spirlì: “Tappa decisiva per la conversione delle due strutture” L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa () ha accettato l’atto di attivazioneprocedura per l’affidamento degli interventi di riconversione funzionale degli ex ospedali di, da destinare a Casa. L’Agenzia ha dunqueto – per le procedure di affidamento di servizi tecnici di ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie al lavoro di Carabinieri e Procura di Roma per la nuova misura cautelare nell'inchiesta su gruppo criminale… - riotta : Ricordate le favole del 'vivremo tutti nei villaggi nei boschi' durante il peggio della pandemia? Beh il prezzo del… - Itinara : RT @MarcoSanavia1: Oggi mi ha chiamato un mio cliente di Hodonin in Repubblica Ceca e mi ha raccontato di una spaventoso tornado che ha dis… - ZodNiz : @radiosilvana @AntonioBergami4 @sandogat74 @fratotolo2 lo stabilirei in base a quanti della tua pseudosinistra acco… - RembriBarrocho : RT @paolaromano60: #PíldorasDeItaliano San Marino é la piú antica repubblica d'Europa, situata fra la Romagna e le Marche. Le case sono cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Case della Anche l'Italia dice addio ai motori diesel e benzina. La conferma del ministro ...costruttori sono dalla nostra parte e stanno acceleerando moltissimo " per favorire l'inizio della ... Ovviamente anche le case automobilistiche si sono già attivate da tempo per adattarsi a questo ...

Case della salute, Invitalia nomina responsabile per Scilla e Siderno "L'accettazione dell'atto di attivazione e la nomina del Rup segna una tappa decisiva verso la tanto attesa conversione in Case della salute degli ex ospedali di Scilla e Siderno" continua Spirlì. "...

Carpi avrà due Case della Salute COOPERATIVA RADIO BRUNO srl “Costruiamo il futuro con i giovani”: le 5 priorità del Tavolo ecclesiale dipendenze Accompagnare le famiglie, costruire una rete di prossimità e ripartire dalle relazioni. Ma anche convocare la conferenza nazionale sulle droghe attesa da più di 11 anni. Nella Giornata internazionale ...

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Sono trascorsi 70 anni da quando la porchetta di Poggio Bustone ha iniziato a farsi apprezzare ben oltre i confini ...

...costruttori sono dalla nostra parte e stanno acceleerando moltissimo " per favorire l'inizio... Ovviamente anche leautomobilistiche si sono già attivate da tempo per adattarsi a questo ..."L'accettazione dell'atto di attivazione e la nomina del Rup segna una tappa decisiva verso la tanto attesa conversione insalute degli ex ospedali di Scilla e Siderno" continua Spirlì. "...Accompagnare le famiglie, costruire una rete di prossimità e ripartire dalle relazioni. Ma anche convocare la conferenza nazionale sulle droghe attesa da più di 11 anni. Nella Giornata internazionale ...RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Sono trascorsi 70 anni da quando la porchetta di Poggio Bustone ha iniziato a farsi apprezzare ben oltre i confini ...