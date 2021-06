Calcio, Europei 2021: l’arbitro di Italia-Austria sarà l’inglese Anthony Taylor (Di venerdì 25 giugno 2021) Italia-Austria sarà il secondo degli otto match degli ottavi di finale degli Europei di Calcio che sabato 26 giugno, alle ore 21.00, la seconda squadra ad approdare ai quarti: l’Italia, in caso di successo, sfiderebbe poi la vincente di Belgio-Portogallo, che si giocherà il giorno dopo. sarà l’inglese Anthony Taylor ad arbitrare la sfida, che si giocherà allo stadio Wembley di Londra: il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Gary Beswick ed Adam Nunn, in qualità di assistenti, mentre il quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021)il secondo degli otto match degli ottavi di finale deglidiche sabato 26 giugno, alle ore 21.00, la seconda squadra ad approdare ai quarti: l’, in caso di successo, sfiderebbe poi la vincente di Belgio-Portogallo, che si giocherà il giorno dopo.ad arbitrare la sfida, che si giocherà allo stadio Wembley di Londra: il direttore di garacoadiuvato dai connazionali Gary Beswick ed Adam Nunn, in qualità di assistenti, mentre il quarto ...

