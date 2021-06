Beautiful, anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: Ridge parte con Shauna? (Di venerdì 25 giugno 2021) Il video del bacio tra Brooke e Bill ha sconvolto la vita di tutti e soprattutto quella di Ridge, il quale, come rivelano le anticipazioni Beautiful inerenti le puntate in onda dal 27 giugno al 3 luglio, deciderà di partire con Shauna alla volta di Las Vegas dopo aver chiuso in malo modo la storia con Brooke. Bill, invece, continuerà a chiedere perdono a Katie e la implorerà di non lasciarlo mentre Zoe dirà a Flo che sta rischiando molto lasciando Wyatt assieme a Sally. Nel frattempo, la dottoressa Escobar si recherà da Sally e le chiederà di mettere fine all'inganno. Infine, Flo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 giugno 2021) Il video del bacio tra Brooke e Bill ha sconvolto la vita di tutti e soprattutto quella di, il quale, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 27al 3, deciderà di partire conalla volta di Las Vegas dopo aver chiuso in malo modo la storia con Brooke. Bill, invece, continuerà a chiedere perdono a Katie e la implorerà di non lasciarlo mentre Zoe dirà a Flo che sta rischiando molto lasciando Wyatt assieme a Sally. Nel frattempo, la dottoressa Escobar si recherà da Sally e le chiederà di mettere fine all'inganno. Infine, Flo ...

