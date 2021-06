Austria | CT Foda | “Italia | vogliamo arrivare ai quarti”

(Di venerdì 25 giugno 2021)in preparazione per la sfida all’di Mancini. A parlare nella conferenza stampa, è il tecnico della nazionale che si è classificata seconda nel girone C, alle spalle dell’Olanda con 6 punti. Battute nella prima fase la Macedonia del Nord (3-1) e l’Ucraina (1-0). Unica sconfitta contro l’Olanda (2-0). Queste le parole rilasciate da Franco. Ie l’sa che le prestazioni della sua squadra nella prima parte di Euro 2020, sono state certamente positive. Le prime gare hanno dato maggiore convinzione nei propri mezzi aglici, per ...

Advertising

cn1926it : Austria, #Foda: 'Ho un rapporto speciale con l'#Italia' - Mediagol : VIDEO Italia-Austria, Foda: “L’Italia parte favorita. Noi proveremo a opporci” - sportmediaset : #ItaliaAustria, #Prohaska: 'Vorrei che ci fosse Oriali con Foda, vinceremmo noi'. #SportMediaset - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Austria, Foda avverte l'Italia: 'Per noi è una partita speciale, può succedere di tutto' - repubblica : Austria, Foda avverte l'Italia: 'Per noi è una partita speciale, può succedere di tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Foda

...perch l'non affatto la vittima sacrificale che si vuol far credere alla vigilia. Sta di fatto che per continuare a cavalcare il sogno, gli azzurri non possono aver paura dalla squadra di...... in merito all'ottavo di finale di Euro 2021 che mette difronte Italia e. Intervistato da '... ' innanzitutto un grande allenatore, Franco. Ha cambiato la mentalità, l'approccio alle grandi ...ROMA, 25 GIU - "Ci siamo preparati bene, siamo concentrati, abbiamo curato i dettagli, speriamo di vedere una bella partita domani sera. L'Italia è una squadra forte nelle transizioni, nelle ripartenz ...Alex Manninger, ex portiere austriaco e un grande passato alla Juventus, ha parlato a Gazzetta di Italia-Austria. SENSAZIONI - "Intanto è un onore ...