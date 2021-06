Amici: un ex allievo nel videoclip di Andrea Damante (Di venerdì 25 giugno 2021) Nelle ultime ore è uscito il videoclip ufficiale del primo singolo lanciato da Andrea Damante con la Warner Music Italia, “Understatement pt. 1”, a sorpresa, uno dei protagonisti del video è un ex concorrente di Amici, il cantante e rapper Biondo. Con lui anche un volto molto noto su Tik Tok. Andrea Damante ha lanciato il nuovo singolo, il primo realizzato da quando l’ex tronista di Uomini e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 giugno 2021) Nelle ultime ore è uscito ilufficiale del primo singolo lanciato dacon la Warner Music Italia, “Understatement pt. 1”, a sorpresa, uno dei protagonisti del video è un ex concorrente di, il cantante e rapper Biondo. Con lui anche un volto molto noto su Tik Tok.ha lanciato il nuovo singolo, il primo realizzato da quando l’ex tronista di Uomini e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Novella_2000 : Un ex allievo di Amici protagonista del nuovo video di Andrea Damante - GiuseppeporroIt : Collaborazione in vista tra Andrea Damante e un ex allievo di Amici 17? Ecco di chi si tratta e cosa c'è dietro!… - zazoomblog : Rosa Di Grazia bacia un allievo di Amici che non è Deddy - #Grazia #bacia #allievo #Amici #Deddy - andreastoolbox : Il bacio di Rosa di Grazia con un allievo di Amici 20, spunta il video - zazoomblog : Amici 20 spunta il vecchio video di un bacio galeotto tra Rosa Di Grazia e un allievo della scuola (che non è Deddy… -