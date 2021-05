Turismo | dall’1 giugno alla Pelosa torna il numero chiuso

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 24 maggio 2021) . Sino al 30 settembre prenotazione per il biglietto d’ingresso. Anche quest’anno nella spiaggia delladi Stintino sarà attivo il. Lo preannuncia l’amministrazione comunale del piccolo borgo turistico in provincia di Sassari con una nota in cui comunica, tra le altre cose, di aver affidato la concessione dei servizi per i bagnantiVosma. A breve sarà disponibile il sistema di prenotazione online.al 30 settembre la società sassarese gestirà il controllo degli accessi, della prenotazione e del pagamento, ma anche di informazione e sensibilizzazione ambientale, servizi di balneazione e accessibilità per i diversamente abili. Gli accessi saranno regolamentati dalle 8 alle 18 e si prevede una presenza massima di 1500 fruitori giornalieri. Il ...