Supercoppa Italiana Inter-Juventus | Dal Pino | “Sarà in Arabia Saudita Diritti umani? Preferisco non parlarne”

"La prossima partita della finale di Supercoppa Italiana Sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus Sarà uno spot per il nostro calcio". A Radio Anch'io Sport su Rai Radio Uno il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, conferma la disputa in Arabia Saudita, come da contratto, della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Il dirigente non vuole però parlare del tema dei Diritti umani e della figura femminile nel paese mediorientale, ricordando come non ci fosse lui al momento della firma del contratto: "La questione dei Diritti ...

