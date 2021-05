SOPRAVVISSUTI, FINE RIPRESE DELLA SERIE CON LINO GUANCIALE: “TENACIA E TALENTO INCREDIBILI” (Di lunedì 24 maggio 2021) Un compleanno speciale per LINO GUANCIALE. Una doppia festa quella di venerdì scorso per i suoi 42 anni e per la FINE RIPRESE di SOPRAVVISSUTI, la nuova coproduzione Rai con la tv pubblica tedesca ZDF e France Télévisions. Il titolo internazionale è Survivors. Produce Rodeo Drive alla sua seconda fiction dopo Crimini per Rai2. Regia di Carmine Elia, già firma de La Porta Rossa (ad agosto si aprirà il set DELLA terza e ultima stagione), e di una delle SERIE rivelazione DELLA stagione, Mare Fuori. Una SERIE che si articola in 6 serate (12 episodi da 50 minuti). Inizialmente destinata a Rai2, non è esclusa una promozione su Rai1. Nel cast, accanto a LINO GUANCIALE, vedremo Barbora Bobulova, Stéfi Celma, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 24 maggio 2021) Un compleanno speciale per. Una doppia festa quella di venerdì scorso per i suoi 42 anni e per ladi, la nuova coproduzione Rai con la tv pubblica tedesca ZDF e France Télévisions. Il titolo internazionale è Survivors. Produce Rodeo Drive alla sua seconda fiction dopo Crimini per Rai2. Regia di Carmine Elia, già firma de La Porta Rossa (ad agosto si aprirà il setterza e ultima stagione), e di una dellerivelazionestagione, Mare Fuori. Unache si articola in 6 serate (12 episodi da 50 minuti). Inizialmente destinata a Rai2, non è esclusa una promozione su Rai1. Nel cast, accanto a, vedremo Barbora Bobulova, Stéfi Celma, ...

Advertising

MMastrantuono : RT @bubinoblog: SOPRAVVISSUTI, FINE RIPRESE DELLA SERIE CON LINO GUANCIALE: 'TENACIA E TALENTO INCREDIBILI' - bubinoblog : SOPRAVVISSUTI, FINE RIPRESE DELLA SERIE CON LINO GUANCIALE: 'TENACIA E TALENTO INCREDIBILI' - Luciano06815942 : RT @RizzoGiov: @25O319 @ReginaNera6 Abbassare l’Aspettativa di Vita nel futuro per farla coincidere con la fine dell’Età lavorativa. Pensio… - maelmale : RT @RizzoGiov: @25O319 @ReginaNera6 Abbassare l’Aspettativa di Vita nel futuro per farla coincidere con la fine dell’Età lavorativa. Pensio… - FicheraMar : RT @RizzoGiov: @25O319 @ReginaNera6 Abbassare l’Aspettativa di Vita nel futuro per farla coincidere con la fine dell’Età lavorativa. Pensio… -

Ultime Notizie dalla rete : SOPRAVVISSUTI FINE La sciagura del Mottarone. Cade funivia, 14 morti ... Alberto Cirio, è salito per vedere con i suoi occhi alla fine di una giornata tremenda: 'La cabina ... l'unico rumore era quelle delle moto di grossa cilindrata che riportavano a casa i sopravvissuti.

Un boato, poi il dramma. Precipita la cabina della funivia per il Monterone: 14 vite spezzate Stiamo cercando i sopravvissuti. C'è un bambino che piange, un altro che sembra respirare ancora". ... Sì, tra domenica scorsa e questo fine settimana, qui sono passate molte persone, tant'è che la ...

"Sopravvissuti alla crisi" ‘Gli Svizzeri’ storia e futuro LA NAZIONE L’astrofisico che gustava fetidi formaggi Giulia Bignami spiega “come sopravvivere a un papà scienziato” che ha diretto l’Agenzia spaziale italiana e tante altre cose. Tra ironia e rimpianto, scoprirete le bizzarrie dei premi Nobel Rubbia e G ...

ZZzAp reborn Zzap! è tornata in vita. Per chi non la conoscesse, si tratta di una storica rivista di videogiochi dedicata al mondo degli 8-bit, che è stata in edicola in forma autonoma fino alla fine del 1992. Dop ...

... Alberto Cirio, è salito per vedere con i suoi occhi alladi una giornata tremenda: 'La cabina ... l'unico rumore era quelle delle moto di grossa cilindrata che riportavano a casa iStiamo cercando i. C'è un bambino che piange, un altro che sembra respirare ancora". ... Sì, tra domenica scorsa e questosettimana, qui sono passate molte persone, tant'è che la ...Giulia Bignami spiega “come sopravvivere a un papà scienziato” che ha diretto l’Agenzia spaziale italiana e tante altre cose. Tra ironia e rimpianto, scoprirete le bizzarrie dei premi Nobel Rubbia e G ...Zzap! è tornata in vita. Per chi non la conoscesse, si tratta di una storica rivista di videogiochi dedicata al mondo degli 8-bit, che è stata in edicola in forma autonoma fino alla fine del 1992. Dop ...