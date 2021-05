Serie A, Dal Pino: “Riduzione ingaggi? Serve sacrificio di tutti” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Le società hanno perso molti soldi. Bisogna trovare un equilibrio che passa attraverso il sacrificio da parte di tutti, anche dei calciatori. Le società hanno chiesto la Riduzione dei compensi, è un lavoro che abbiamo a cuore, fondamentale per l’equilibrio del sistema“. Queste le parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su RadioUno. Ancora Dal Pino. “E’ stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia che ha messo a dura prova tutti. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo con 200 positivi al Covid tra giocatori e staff e con una grande complessità, ma siamo riusciti ad arrivare al termine. E questo è un miracolo. E’ stata una grande gioia arrivare in fondo con ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) “Le società hanno perso molti soldi. Bisogna trovare un equilibrio che passa attraverso ilda parte di, anche dei calciatori. Le società hanno chiesto ladei compensi, è un lavoro che abbiamo a cuore, fondamentale per l’equilibrio del sistema“. Queste le parole di Paolo Dal, presidente della Lega diA, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su RadioUno. Ancora Dal. “E’ stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia che ha messo a dura prova. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo con 200 positivi al Covid tra giocatori e staff e con una grande complessità, ma siamo riusciti ad arrivare al termine. E questo è un miracolo. E’ stata una grande gioia arrivare in fondo con ...

Advertising

ZZiliani : La domanda delle domande, poi, al netto della pessima partita giocata dal #Napoli, è: secondo voi era più rigore qu… - SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - SerieA : Otto dei migliori calciatori di sempre, leggende dentro e fuori dal campo. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai… - PicenoTime : Serie C playoff: il Matelica si fa riprendere dal Renate. Fano e Imolese fanno 0-0 nell'andata playout - Hoodlum3344 : @Daniporcelloti VOGLIAMO GATTUSO! ADL VERGOGNATI GATTUSO SEI UN TERRONE COME NOI HAI SENSO DI APPARTENENZA TI SEGUI… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal FTSE Mib: strategie long puntano ai 25.500 punti La flessione aveva portato i corsi al test del livello dinamico di breve periodo che conta la serie di massimi decrescenti registrati dal 6 aprile scorso. La ritrovata forza a contatto con questo ...

Supercoppa, Inter - Juventus - Annuncio ufficiale: 'Ecco dove si giocherà' Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del momento del calcio italianoChiuso il campionato italiano, Paolo Dal Pino ha fatto il punto sulle prospettive future. Il presidente della Lega ...

Serie A, il presidente Dal Pino: "È un miracolo aver portato a termine questo campionato" TUTTO mercato WEB Bob Dylan, compie 80 anni il menestrello del rock che ha vinto un Nobel Bob Dylan ha raggiunto un altro traguardo importante, quello degli 80 anni, che festeggerà nella sua villa a Malibù. L'artrite non gli permette di tenere in mano la chitarra, così da anni suona appogg ...

Calcio: Dal Pino, il sistema ha 5 miliardi di debiti "Un sistema che ha 5 miliardi di debiti ha bisogno di una patrimonializzazione. E' importane focalizzarsi non solo su una idea, c'e' la consapevolezza che bisogna cambiare e insieme ai club sceglierem ...

La flessione aveva portato i corsi al test del livello dinamico di breve periodo che conta ladi massimi decrescenti registrati6 aprile scorso. La ritrovata forza a contatto con questo ...PaoloPino, presidente della LegaA, ha parlato del momento del calcio italianoChiuso il campionato italiano, PaoloPino ha fatto il punto sulle prospettive future. Il presidente della Lega ...Bob Dylan ha raggiunto un altro traguardo importante, quello degli 80 anni, che festeggerà nella sua villa a Malibù. L'artrite non gli permette di tenere in mano la chitarra, così da anni suona appogg ..."Un sistema che ha 5 miliardi di debiti ha bisogno di una patrimonializzazione. E' importane focalizzarsi non solo su una idea, c'e' la consapevolezza che bisogna cambiare e insieme ai club sceglierem ...