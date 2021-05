Quando potremo togliere la mascherina all’aperto (Di lunedì 24 maggio 2021) ? Il parere di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid Il coronavirus pandemico non scomparirà, diventerà endemico e probabilmente dovremo contrastarlo vaccinandoci periodicamente come contro l’influenza stagionale. Intanto però i dati migliorano e, se le coperture vaccinali cresceranno ancora, nel giro di un paio di mesi potremo togliere la mascherina all’aperto. E’ lo scenario prospettato da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, che in un’intervista a ‘La Repubblica’ evidenzia anche la necessità di rafforzare la sanità del Paese per prepararci a eventuali minacce future. Nell’Italia che riapre, i cittadini “per prima cosa devono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) ? Il parere di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid Il coronavirus pandemico non scomparirà, diventerà endemico e probabilmente dovremo contrastarlo vaccinandoci periodicamente come contro l’influenza stagionale. Intanto però i dati migliorano e, se le coperture vaccinali cresceranno ancora, nel giro di un paio di mesila. E’ lo scenario prospettato da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, che in un’intervista a ‘La Repubblica’ evidenzia anche la necessità di rafforzare la sanità del Paese per prepararci a eventuali minacce future. Nell’Italia che riapre, i cittadini “per prima cosa devono ...

