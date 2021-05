Previsioni Meteo, tornano pioggia e maltempo: allerta in quattro regioni (Di lunedì 24 maggio 2021) Si spegne sul nascere l’azione dell’anticiclone africano che lascia spazio ad una nuova importante perturbazione che porta sull’Italia piogge, rovesci e temporali sono queste le principali Previsioni Meteo per oggi, lunedì 24 maggio, secondo i dati forniti dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, dal Meteorologo Mario Giuliacci e dall’Aeronautica Militare Partiamo con i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di domenica 23 maggio e valido per tutta la giornata di oggi lunedì 24 maggio. E’ attivo un avviso di Meteo avverso per temporali con annesso rischio idrogeologico su tutto il Nord e sul Centro. allerta di livello giallo su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Lunedì ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021) Si spegne sul nascere l’azione dell’anticiclone africano che lascia spazio ad una nuova importante perturbazione che porta sull’Italia piogge, rovesci e temporali sono queste le principaliper oggi, lunedì 24 maggio, secondo i dati forniti dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, dalrologo Mario Giuliacci e dall’Aeronautica Militare Partiamo con i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di domenica 23 maggio e valido per tutta la giornata di oggi lunedì 24 maggio. E’ attivo un avviso diavverso per temporali con annesso rischio idrogeologico su tutto il Nord e sul Centro.di livello giallo su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Lunedì ...

