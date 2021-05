L’inno alla gioia inglese

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 maggio 2021) I musicisti della London Symphony Orchestra si sistemano – distanziati e per lo più con la mascherina – sul palco che hanno chiamato casa per quarant’anni, ma dal quale non si sono potuti esibire davanti al pubblico per i quattordici mesi di pandemia. Fino a oggi pomeriggio: sempre distanziati, i primi spettatori dell’orchestra prendono posto con cautelaBarbican Hall. Dopo tutto questo tempo senza potere ascoltare la musica dal vivo, il suono degli accordi fa venire i brividi. “E ora, eccoci qua”, spiega il direttore d’orchestra Sir Simon Rattle: “La LSO ritorna al Barbican, con il pubblico. E tutti noi continuiamo a dire: o mio Dio, quanto ci è mancato”. La direttrice generale dell’orchestra, Kathryn McDowell, non sta nella pelle. “Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato, e invece siamo qui. Vedere tutte queste facce tornare al teatro è una ...