Licenziamenti e Appalti dividono maggioranza e parti sociali (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – E’ di nuovo alta tensione fra governo e parti sociali e all’interno dello stesso esecutivo, per alcune norme inserite nel decreto Sostegni bis o facenti parte delle riforme che il Premier Draghi si è ripromesso di attuare. L’ultima in ordine di tempo la polemica sul blocco dei Licenziamenti, ma anche la riforma del codice degli Appalti ha fatto molto discutere. Si profila dunque una nuova “cabina di regia della maggioranza”, che Draghi potrebbe convocare per mercoledì, al rientro dal vertice europeo. Uno strumento già collaudato per ricomporre la maggioranza eterogenea e divisa sugli ultimi provvedimenti e che servirà anche per spianare la strada al dibattito sulle riforme, che dovranno accompagnare il Recovery Plan. Lo slittamento del blocco dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – E’ di nuovo alta tensione fra governo ee all’interno dello stesso esecutivo, per alcune norme inserite nel decreto Sostegni bis o facenti parte delle riforme che il Premier Draghi si è ripromesso di attuare. L’ultima in ordine di tempo la polemica sul blocco dei, ma anche la riforma del codice degliha fatto molto discutere. Si profila dunque una nuova “cabina di regia della”, che Draghi potrebbe convocare per mercoledì, al rientro dal vertice europeo. Uno strumento già collaudato per ricomporre laeterogenea e divisa sugli ultimi provvedimenti e che servirà anche per spianare la strada al dibattito sulle riforme, che dovranno accompagnare il Recovery Plan. Lo slittamento del blocco dei ...

