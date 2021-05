La perdita del capitale umano (Di lunedì 24 maggio 2021) "Il rapporto uscito mercoledì secondo cui il tasso di natalità in America ha raggiunto i minimi storici nel 2020 era prevedibile, ma è pur sempre cupo”. Così inizia l’articolo di Ross Douthat del New York Times. “La notizia è stata accolta dai lamenti dei conservatori e dalle accuse dei liberal, che hanno dato la colpa ai conservatori: perché il capitalismo americano rende la genitorialità insostenibile, l’equilibrio lavoro-maternità impossibile e l’atomizzazione inevitabile. Questa è una versione specifica di una vecchia contesa sulle tensioni tra capitalismo e tradizionalismo, che sembrano particolarmente rilevanti oggi che la destra non sa più cosa sta conservando. Ad esempio, in un saggio sul New York Magazine Eric Levitz sostiene che le tendenze sociali che i conservatori americani disprezzano – l’affermazione dell’individualismo, il declino della religione, il matrimonio e la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 maggio 2021) "Il rapporto uscito mercoledì secondo cui il tasso di natalità in America ha raggiunto i minimi storici nel 2020 era prevedibile, ma è pur sempre cupo”. Così inizia l’articolo di Ross Douthat del New York Times. “La notizia è stata accolta dai lamenti dei conservatori e dalle accuse dei liberal, che hanno dato la colpa ai conservatori: perché il capitalismo americano rende la genitorialità insostenibile, l’equilibrio lavoro-maternità impossibile e l’atomizzazione inevitabile. Questa è una versione specifica di una vecchia contesa sulle tensioni tra capitalismo e tradizionalismo, che sembrano particolarmente rilevanti oggi che la destra non sa più cosa sta conservando. Ad esempio, in un saggio sul New York Magazine Eric Levitz sostiene che le tendenze sociali che i conservatori americani disprezzano – l’affermazione dell’individualismo, il declino della religione, il matrimonio e la ...

La perdita del capitale umano Il Foglio Virus, l'allarme degli scienziati: «Il mondo sta entrando nell'era delle pandemie» «L'Italia avrà il suo Green pass prima di quello Ue e sarà aperta ai turisti di tutto il mondo». Lo ha sostenuto il Presidente del Consiglio ...

La perdita del capitale umano Il crollo delle nascite, il capitalismo, il conservatorismo e il liberalismo secondo Douthat " Il rapporto uscito mercoledì secondo cui il tasso di natalità in America ha raggiunto i minimi storici ne ...

