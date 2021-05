Golf | PGA Championship 2021 | Mickelson fa la storia | è il più anziano a vincere un Major

(Di lunedì 24 maggio 2021) Intramontabile Phil. Ilista californiano ha vinto a cinquant’anni il Pga, diventando il giocatore piùad alzare al cielo un. All’Ocean Course di Kiawah Island, in South Carolina, lo statunitense ha chiuso il torneo a -6 (70, 69, 70, 73) battendo Koepka dopo un duello all’ultima buca. Nella classifica finaleha preceduto proprio Koepka e Oosthuizen (entrambi a 4 colpi sotto il Par). Il californiano ha tolto il primato di anzianità a Julius Boros, che aveva vinto il Pga 1968 a 48 anni. SportFace.

: trionfo memorabile per Phil Mickelson alChampionship, disputato a Kiawah Island, in Carolina del Sud. Il 50enne statunitense, alla 6a affermazione in un Major, infatti diventato il pi ...Il californiano Phil Mickelson è diventato a quasi 51 anni il più anziano vincitore di un torneo del Grande slam di, vincendo ilChampionship - il sesto Major della sua carriera - ieri a Kiawah Island in South Carolina. Il primato apparteneva all'altro americano Julius Boros, vincitore dello UsPga a 48 ...Intramontabile Phil Mickelson. Il golfista californiano ha vinto a cinquant’anni il Pga Championship 2021, diventando il giocatore più anziano ad alzare al cielo un Major. AllO ...Il golfista americano più amato dopo Tiger Woods ha battuto un record che durava dal 1968. Battuti Koepka e Oosthuizen. È al suo sesto Major ...