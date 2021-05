Consulenza infedeltà coniugale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Quando si calpesta il terreno di una presunta, si cammina sulle uova. Non è assolutamente facile affrontare questo genere di sospetto e lo sanno bene due categorie di professionisti: gli avvocati divorzisti e i detective privati. I risvolti a cui porterebbe unasono molteplici e non andranno ad intaccare esclusivamente il sentimento e le emozioni della persona ma, spesso, anche il suo portafogli. A volte i sospetti diventano troppo grossi per conviverci o per tirare avanti come se non stesse succedendo niente, ma la cosa in assoluto meno consigliata da fare è quella di occuparsene autonomamente, improvvisando pedinamenti o esplodendo in comportamenti troppi emotivi e che finiscono per essere controproducenti. A partire dal sospetto in poi, la vita di coppia potrebbe diventare particolarmente difficile e ...