Bonucci | «Erano già tutti pronti ad esultare | ma non avevano fatto i conti con il nostro motto»

(Di lunedì 24 maggio 2021) Leonardosi toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la qualificazione in Champions League raggiunta all’ultimo respiro Attraverso il suo profilo Instagram, Leonardosi è tolto qualche sassolino dopo la conquista di un posto in Champions League. Il messaggio del difensore della Juve. «, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma noncon l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con ildi questa società. È vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo. Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul ...

Advertising

sportli26181512 : Bonucci si leva qualche sassolino: 'Erano pronti a farci il funerale, ma ora...' - sportli26181512 : Juve, Bonucci si sfoga: 'Erano tutti pronti a farci il funerale! Vinciamo da 10 anni, il resto sono chiacchiere': L… - cmdotcom : #Juve, #Bonucci si sfoga: 'Erano tutti pronti a farci il funerale! Vinciamo da 10 anni, il resto sono chiacchiere'… - DarioSG77 : RT @junews24com: Bonucci distrugge i detrattori: «Erano tutti pronti. Ma non han fatto bene i conti» - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bonucci: 'Erano tutti pronti a farci il funerale. Non avevano fatto i conti con il motto della Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Erano

..., difensore della Juventus , festeggia per la qualificazione in Champions dei bianconeri. E lo fa con un post su Instagram , col quale si sfoga dopo una stagione non semplice: 'tutti ...Questo invece il messaggio di Leosui social: "tutti pronti, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevano fatto i conti con l'orgoglio ...Dopo la conquista di un posto in Champions League, il difensore bianconero si sfoga su Instragram e scatena le reazioni dei tifosi ...Bonucci con un post su Instagram non usa giri di parole: "Erano tutti pronti, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevano fatto i conti con l’orgogli ...