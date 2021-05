Appalti e licenziamenti scuotono la maggioranza

(Di lunedì 24 maggio 2021) Slittano ie Confindustria attacca Orlando, che replica: "scelta unanime del governo". Il decreto semplificazioni, già approvato, ancora non è pubblicato. Forse mercoledì la 'cabina di regia' per mediare tra i partiti, divisi anche sulla riforma del codice degli

Advertising

NicolaPorro : ?? L'inganno di Orlando sui #licenziamenti, il Pd diviso sull'#immigrazione e il giallo su #Feltri a Libero. Questo… - CinoDario : Cefalù / Palermo 2h e 20min Perché in Sicilia per sostituire i guardarail, tra appalti, licenziamenti e cassa inte… - ChrFani : RT @NicolaPorro: ?? L'inganno di Orlando sui #licenziamenti, il Pd diviso sull'#immigrazione e il giallo su #Feltri a Libero. Questo e altro… - garrone_luca : RT @NicolaPorro: ?? L'inganno di Orlando sui #licenziamenti, il Pd diviso sull'#immigrazione e il giallo su #Feltri a Libero. Questo e altro… - anto_galli4 : RT @NicolaPorro: ?? L'inganno di Orlando sui #licenziamenti, il Pd diviso sull'#immigrazione e il giallo su #Feltri a Libero. Questo e altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti licenziamenti

Rai News

... quello della liberalizzazione e delle semplificazione delle procedure per gli, più caldi ... In una stagione che vede al centro della discussione anche la proroga del blocco dei. ...ad_dyn Poi dice che il governo sta sottovalutando la questione sociale: "Trovo inaccettabile la logica che indica neila strada per le riorganizzazioni aziendali".Cambiare le norme per velocizzare i cantieri rischia di spalancare le porte alle mafie e alla corruzione: cresce dentro la maggioranza, con l'attacco del Pd, lo scontro sulle regole per gli appalti ch ...La Pressa incontra Maurizio Landini: 'Liberalizzazione e appalti al ribasso? Passo indietro di 20 anni, si favoriscono furbi e criminalità' ...