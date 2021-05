Allegri o Spalletti? Lo scenario senza i 50 milioni della qualificazione e cosa farà ADL

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sarà necessario ricostruire un piano ora che, il Napoli, si è ritrovato 50di euro in cassa in meno rispetto a quelli che sembravano scontati, più che previsti e con obiettivi da top club che ora sembrano molto più improbabili. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul mancato ingresso nell‘Europa che conta, sul bottino da investire, indubbiamente rimaneggiato e sulle minime (se non microscopiche) possibilità di vedere, ora, sulla panchina azzurra, i tanto agognati nomi died(con i quali ADL aveva avuto intensi contatti telefonici in queste settimane). Le lacrime a fine gara degli azzurri e la delusione di ADL, sono esattamente lo specchiocittà di Napoli, con qualsiasi programma che è sfilato via nella tristezza generale travolgendo dirigenza, giocatori ed una ...