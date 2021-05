VIDEO: GP Monaco, su i motori: il primo giro (Di domenica 23 maggio 2021) Cala il sipario sul Gran Premio di Monaco, primo atto del Mondiale di F1 2021. L’olandese Max Verstappen ha colto il primo acuto in carriera tra i muri di Montecarlo, il secondo del campionato dopo l’affermazione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Secondo posto oggi per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) davanti alla McLaren del britannico Lando Norris. Nel primo giro il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) ha cercato di insidiare Verstappen che dalla seconda casella dello schieramento ha approfittato dell’assenza del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) per girare al comando alla St. Devote. Nel primo passaggio del Gran Premio di Monaco mancava in fatti la figura del padrone di casa che, in seguito ad un problema tecnico, non ha potuto sfruttare la pole-position ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Cala il sipario sul Gran Premio diatto del Mondiale di F1 2021. L’olandese Max Verstappen ha colto ilacuto in carriera tra i muri di Montecarlo, il secondo del campionato dopo l’affermazione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Secondo posto oggi per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) davanti alla McLaren del britannico Lando Norris. Nelil finnico Valtteri Bottas (Mercedes) ha cercato di insidiare Verstappen che dalla seconda casella dello schieramento ha approfittato dell’assenza del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) per girare al comando alla St. Devote. Nelpassaggio del Gran Premio dimancava in fatti la figura del padrone di casa che, in seguito ad un problema tecnico, non ha potuto sfruttare la pole-position ...

