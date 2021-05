Tragedia cabina delle funivia Stresa-Mottarone | nata nel ’70 | chiusa nel 2014 | e riaperta 2 anni dopo

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 maggio 2021): vediamo come funziona l’impianto coinvolto nell’orribile sciagura Nello specifico, laè strutturata in due tronconi, ciascuno dei quali trasporta due cabine dalla portata di 35 persone ciascuna. In particolare, il primo troncone dellaparte da quota 205 metri in località Lido di Carciano (a), per poi raggiungere la Località Alpino, dove si trova il Giardino botanico Alpinia. Il secondo tronco parte invece a quota 803 metri dell’Alpino, per raggiungere un pianoro che si trova immediatamente sotto la vetta del, ad un’altezza di 1385 metri, posizione dalla quale è possibile raggiungere i 1491 metri, a piedi o con una seggiovia.: ...