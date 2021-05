Torino e Benevento accomunate dal senso di delusione: contestazione allo stadio (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Una è salva, l’altra è retrocessa. I giochi si sono chiusi martedì sera, quando il Torino ha fermato la Lazio sul pareggio, conquistando il punto che le ha permesso di blindare la permanenza in serie A. Eppure c’è un sentimento che accomuna la compagine granata al Benevento, avversarie questa sera sul prato dello stadio “Grande Torino“: un forte senso di delusione. Un sentimento sfociato questo pomeriggio in una manifestazione di protesta da parte dei tifosi granata, presenti in 500 davanti l’impianto dove questa sera si affronteranno le formazioni di Nicola e Inzaghi in un match utile solo per le statistiche. Clima caldo a Torino, dove è comparso un eloquente striscione: “Cairo Vattene“, è il messaggio lanciato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una è salva, l’altra è retrocessa. I giochi si sono chiusi martedì sera, quando ilha fermato la Lazio sul pareggio, conquistando il punto che le ha permesso di blindare la permanenza in serie A. Eppure c’è un sentimento che accomuna la compagine granata al, avversarie questa sera sul prato dello“Grande“: un fortedi. Un sentimento sfociato questo pomeriggio in una manifestazione di protesta da parte dei tifosi granata, presenti in 500 davanti l’impianto dove questa sera si affronteranno le formazioni di Nicola e Inzaghi in un match utile solo per le statistiche. Clima caldo a, dove è comparso un eloquente striscione: “Cairo Vattene“, è il messaggio lanciato ...

