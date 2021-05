Sapete quanto guadagna Gerry Scotti per condurre Striscia la Notizia? La cifra è a sei zeri (Di domenica 23 maggio 2021) Gerry Scotti, uno tra i volti più noti del palinsesto italiano, ha un guadagno da capogiro. Ecco la cifra per la conduzione di “Striscia la Notizia” Gerry ScottiIl grande zio Gerry, torna a far parlare di sé. Uno tra i volti più amati del piccolo schermo senza dubbio Gerry Scotti, conduttore televisivo e radiofonico, al timone di format di successo come “Caduta libera”, “Chi vuol esser milionario”, “The Wall”, e adesso anche “Striscia la Notizia” è un volto storico televisivo. La sua notorietà è ormai all’apice ed il suo viso è noto ad intere generazioni, infatti lo Zio Gerry con il suo carisma ed l’umorismo genuino, è entrato nelle case di migliaia di ... Leggi su kronic (Di domenica 23 maggio 2021), uno tra i volti più noti del palinsesto italiano, ha un guadagno da capogiro. Ecco laper la conduzione di “laIl grande zio, torna a far parlare di sé. Uno tra i volti più amati del piccolo schermo senza dubbio, conduttore televisivo e radiofonico, al timone di format di successo come “Caduta libera”, “Chi vuol esser milionario”, “The Wall”, e adesso anche “la” è un volto storico televisivo. La sua notorietà è ormai all’apice ed il suo viso è noto ad intere generazioni, infatti lo Ziocon il suo carisma ed l’umorismo genuino, è entrato nelle case di migliaia di ...

Advertising

Parola_di_Gesu : Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà l… - caluvmn : @cloudslrnts @xmsprouse @firevproofhs Secondo me voi parlate di queercoding un pó troppo a cazzo...voi ne sapete qu… - drivdrose : state zitt? quando dite “io ho solo una persona di cui fidarmi ??????”, ma sapete quanto vale una persona? - twxghvsts : e un vaffanculo veramente grande a chi romanticizza l’ansia e gli attacchi di panico, a quanto pare non sapete nemmeno cosa significa - samvgrlh : mi fa troppo incazzare, io al lavoro ho lavorato male per una mattina perchè chi doveva aiutare non l’ha fatto e an… -