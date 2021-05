Piemonte | cade cabina della funivia | sindaca parla di dodici morti Stresa-Mottarone Il cordoglio di Draghi

(Di domenica 23 maggio 2021) Unaè precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di, in. Stando ad un bilancio parziale ci sono almeno novee due feriti gravi, coinvolti nell’incidente anche due bambini ricoverati in codice rosso. Quanto riferisce il tg3 Rai è la dichiarazionelocalità:. Dichiarazione di Mario, presidente del Consiglio dei ministri: Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente. Esprimo ildi tutto il Governo alle famiglie ...

Aveva riaperto il 24 aprile dopo il lungo lock down. L'impianto di Stresa Mottarone, insognava una domenica di ripartenza. E invece piange 9 morti già accertati, anche se la sindaca di Stresa, Marcella Severino, parla di 12 deceduti, mentre due bambini, subito trasportati all'...Tragedia inalla funivia che porta da Strea alla cima del Mottarone, nei pressi di Verbania a quasi 1500 m. di altezza. Per un problema ad uno dei cavi su cui erano collegate diverse cabina ha ceduto. ...La Crocetta sta davanti per 39 minuti e 55 secondi ma la semifinale in gara unica di Coppa Piemonte giocata all’Hype Forum di Biella la vincono i padroni di casa del Teens grazie al colpo ...Grave incidente sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. A quanto si apprende sono 12 le vittime. Tre i feriti. Due bambini di 9 e 5 ...