Napoli | ufficiale il divorzio da Gattuso | il tweet di De Laurentiis

(Di domenica 23 maggio 2021) E': matrimonio finito tra il.Termina qui la tortuosa avventura di Rinosulla panchina del. L'annuncio arriva proprio dal presidente Aurelio Dedopo il pareggio contro il Verona, che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte del. “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De”, il messaggio del numero uno del.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ADe/status/1396578724791922689"

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te . Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada . Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio ...La gara GeviBasket - Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittentedella Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre. - Advertisement -E’ ufficiale: Rino Gattuso non è più l’allenatore del Napoli. Lo ha comunicato il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet. Gattuso, che ha fallito all’ultima giornata l’obiettivo Champions Leagu ...Finisce stasera l’avventura di Gennaro Gattuso al Napoli. L’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis . Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli © “Caro Rino, ...